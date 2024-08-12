PFA назвала претендентов на приз лучшему молодому игроку года
Победитель будет назван через неделю.
Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала претендентов на приз лучшему молодому игроку года.
В список вошли шесть футболистов, представляющие пять разных клубов.
На награду претендуют Алехандро Гарначо и Кобби Майну (Манчестер Юнайтед), Майкл Олисе (Кристал Пэлас/Бавария), Коул Палмер (Челси), Жоао Педро (Брайтон) и Букайо Сака (Арсенал).
PFA Young Player of the Year. 🏆— Professional Footballers' Association (@PFA) August 12, 2024
The Top Six. Chosen by the players. ⬇️
#PFAawards pic.twitter.com/bU5tOTgKIy
Победитель будет назван уже 20 августа на церемонии PFAawards.
Ранее также сообщалось, что Челси работает над трансфером Жоау Феликса.
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