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PFA назвала претендентов на приз лучшему молодому игроку года

Победитель будет назван через неделю.
Сегодня, 13:14
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала претендентов на приз лучшему молодому игроку года.

В список вошли шесть футболистов, представляющие пять разных клубов.

На награду претендуют Алехандро Гарначо и Кобби Майну (Манчестер Юнайтед), Майкл Олисе (Кристал Пэлас/Бавария), Коул Палмер (Челси), Жоао Педро (Брайтон) и Букайо Сака (Арсенал).

Победитель будет назван уже 20 августа на церемонии PFAawards.

Ранее также сообщалось, что Челси работает над трансфером Жоау Феликса.

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