Сегодня, 13:14

Сегодня, 13:14

Победитель будет назван через неделю.

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала претендентов на приз лучшему молодому игроку года.

В список вошли шесть футболистов, представляющие пять разных клубов.

На награду претендуют Алехандро Гарначо и Кобби Майну (Манчестер Юнайтед), Майкл Олисе (Кристал Пэлас/Бавария), Коул Палмер (Челси), Жоао Педро (Брайтон) и Букайо Сака (Арсенал).

PFA Young Player of the Year. 🏆



The Top Six. Chosen by the players. ⬇️

#PFAawards pic.twitter.com/bU5tOTgKIy — Professional Footballers' Association (@PFA) August 12, 2024

Победитель будет назван уже 20 августа на церемонии PFAawards.

Ранее также сообщалось, что Челси работает над трансфером Жоау Феликса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!