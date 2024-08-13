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Атлетико готов вернуть Канте в Европу

"Матрасники" хотят закрыть проблемную позицию опорником сборной Франции.
Сегодня, 19:03
Н'Голо Канте / Getty Images
Н'Голо Канте / Getty Images

После сделки по Хулиану Альваресу Атлетико намерен оформить еще один трансфер.

Как сообщает Relevo, мадридский клуб рассматривает возможность вернуть в Европу экс-хавбека Челси Н'Голо Канте.

По информации источника, выступления 33-летнего француза на Евро-2024 показали, что игрок до сих пор способен выступать на высоком уровне.

Атлетико начал переговоры с братом Канте, чтобы выяснить ситуацию и узнать, хочет ли он выступать за испанский клуб. Сторона француза ответила утвердительно.

Однако проблемой может стать зарплата полузащитника, которая возросла в разы после переезда в Саудовскую Аравию. Ему придется пойти на значительное понижение, если он хочет вернуться в Европу.

Контракт Канте с Аль-Иттихадом действует до лета 2026 года, а Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид

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