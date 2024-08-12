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Официально: Хулиан Альварес – игрок Атлетико Мадрид

Аргентинец в поисках нового вызова покинул Манчестер Сити и присоединился к "кольчонерос".
Сегодня, 18:13
Хулиан Альварес / ФК Атлетико Мадрид
Хулиан Альварес / ФК Атлетико Мадрид

Атлетико на своем официальном сайте объявил о трансфере форварда Манчестер Сити Хулиана Альвареса.

Переход игрока сборной Аргентины обошелся мадридскому клубу в 75 миллионов евро. Еще 20 миллионов могут перейти на счет "горожан" в качестве бонусов.

Альварес подписал с "матрасниками" шестилетний контракт. (до лета 2030 года).

Хулиан Алвьарес
Хулиан Алвьарес / Источник: ФК Атлетико Мадрид

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Хулиан Альварес представлял Манчестер Сити на протяжении двух последних сезонов.

За это время 24-летний аргентинец записал на свой счет 36 голов и 18 результативных передач в 103 матчах.

За два года в команде Пепа Гвардиолы Альварес дважды выиграл чемпионат Англии и по одному разу Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и Кубок Англии. Вместе со сборной Аргентины нападающий стал чемпионом мира-2022.

Ранее стало известно, что Атлетико пытается отправить Жоау Феликса обратно в Челси после провала сделки по Саму Омородиону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Манчестер Сити Хулиан Альварес

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