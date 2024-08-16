Мичел оценил старт Жироны в новом сезоне, вспомнив уход Довбика

Жирона Виктора Цыганкова стартовала в новом сезоне матчем против Бетиса в рамках первого тура испанской Примеры. Каталонцы расписали голевую ничью (1:1), отыгравшись в середине второго тайма.

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Главный тренер команды Мичел подвел итоги игры с Бетисом, вспомнив уход Артема Довбика, который в летнее трансферное окно перебрался в римскую Рому:

"Я думаю, что команде хватило индивидуальности, чтобы сыграть по нашей схеме, зная, что связки еще не отлажены. Я не говорю, что они не конкурентоспособны, но мы теряли много мяча в полузащите, у нас были сложные ситуации, которыми Бетис мог воспользоваться в переходах, но мы продолжали искать способ делать то, над чем мы работали всю предсезонку.

"Я рад за это, за то, что мы не отказываемся от того, чтобы играть в то, во что мы хотим играть. Первые 20-25 минут второго тайма – это то, что мы хотим. Я очень доволен выступлением, зная, с какими трудностями мы столкнулись. Потери вызывают беспокойство, но это то, что мы собираемся улучшить, как только у игроков будет больше времени друг с другом", - цитирует Мичела издание Marca

Напомним, следующий матч в чемпионате Испании Жирона проведет против Атлетико Мадрид. Встреча запланирована на воскресенье, 25 августа.

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