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Футбол

Челси и Атлетико достигли прогресса в сделках по Феликсу и Галлахеру

Это будут два отдельных трансфера, а не обмен.
Сегодня, 00:48
Конор Галлахер / Getty Images
Конор Галлахер / Getty Images

Челси и Атлетико продвинулись в сделке по обоюдным трансферам, пишет Рубен Урия.

По информации журналиста, клубы согласовывают последние детали по переходам Конора Галлахера и Жоау Феликса.

"Матрацники" получат 50 млн евро сразу, а также еще пять миллионов в качестве бонусов за португальца.

В другой же сделки Челси отправит Галлахера в Мадрид за 42 млн евро плюс некоторый процент от будущей перепродажи хавбека.

Клубы уже находятся на финальной стадии и полное завершении обоих сделок может состояться в ближайшие дни.

Ранее также сообщалось, что Барселона дозаявила еще двоих игроков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жоау феликс Конор галлахер

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