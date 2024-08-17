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Барселона зарегистрировала еще двух игроков накануне первого тура

Уже сегодня каталонцам предстоит матч против Валенсии.
Сегодня, 19:38
Пабло Торре / Getty Images
Пабло Торре / Getty Images

Барселона объявила о регистрации еще двоих игроков.

Напомним, клуб все еще испытывает серьезные финансовые трудности, которые включают в себя также и проблемы с регистрацией игроков.

Главный новичок каталонцев Дани Ольмо все еще не может принимать участие в матчах, однако Флик заявил, что клуб специально не регистрирует хавбека, так как он еще не готов.

Однако в первом туре Ла Лиги смогут сыграть Пабло Торре и Марк Касадо, также клуб пытается успеть заявить Пау Виктора.

Напомним, что Барселона стартует в Ла Лиге сегодня вечером матчем против Валенсии.

Ранее также сообщалось, что Моуринью хочет заполучить игрока Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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