iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Моуринью хочет видеть в Фенербахче звезду Барселоны

Ансу Фати может вновь уйти в аренду.
Сегодня, 16:16
Фати / Getty Images
Фати / Getty Images

Турецкий Фенербахче, возглавляющий ныне звездный португалец Жозе Моуринью, заинтересован в услугах испанского полузащитника Барселоны Ансу Фати. Об этом пишет Diario Sport.

Читай также: Манчестер Сити нашел замену Де Брюйне в Барселоне

По информации источника, представители Фенербахче уже связались с агентом Фати Жорже Мендешем, чтобы оценить возможность аренды вингера.

Сам же Ансу Фати восстанавливается после травмы стопы правой ноги. Поэтому игрок не поехал вместе с Барселоной в предсезонное турне США. Вингер сможет вернуться на поле только в сентябре.

Напомним, в прошлом сезоне Фати выступал на правах аренды за Брайтона, где так и не стал системотворческим игроком. Ансу провел 27 матчей за Брайтон во всех турнирах, забив четыре гола и отдав один ассист.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ансу фати ФК Фенербахче

Статьи по теме

Барселона надеется избавиться от Фати до конца трансферного окна Барселона надеется избавиться от Фати до конца трансферного окна
Воспитанник Барселоны снова вылетел из-за травмы Воспитанник Барселоны снова вылетел из-за травмы
Барселона может летом продать одного из перспективных игроков Барселона может летом продать одного из перспективных игроков
Барселона имеет реальный шанс заполучить звезду Байера Барселона имеет реальный шанс заполучить звезду Байера
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта
Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: матчи Арсенала, Эвертона, Милана, поединок Валенсии и Барселоны, игры в УПЛ
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Европа18:18
ПСЖ надолго потерял форварда в первом же матче сезона
Европа18:09
Милан подписал французского полузащитника
Украина18:06
ЛНЗ подписал очередного легионера
Европа17:52
Милнер побил рекорд легенды Манчестер Юнайтед
Европа17:34
Полузащитник аутсайдера АПЛ получил страшную травму в поединке против Борнмута Забарного
Украина17:26
Ингулец сумел удержать ничью в матче против Полесья
Украина17:23
Тренер Зари объяснил поражение от Александрии в УПЛ: Спасибо команде за то, что сражались до конца
Европа17:05
Слот - второй тренер Ливерпуля в эру АПЛ, дебютировавший с победы
Киберспорт17:02
Новая команда Зинченко дважды выбила NaVi из квалификации PGL Wallachia
Европа16:59
Совладелец Ипсвича ушел с матча из-за концерта - после этого команда пропустила от Ливерпуля дважды
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK