Моуринью хочет видеть в Фенербахче звезду Барселоны

Турецкий Фенербахче, возглавляющий ныне звездный португалец Жозе Моуринью, заинтересован в услугах испанского полузащитника Барселоны Ансу Фати. Об этом пишет Diario Sport.

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По информации источника, представители Фенербахче уже связались с агентом Фати Жорже Мендешем, чтобы оценить возможность аренды вингера.

Сам же Ансу Фати восстанавливается после травмы стопы правой ноги. Поэтому игрок не поехал вместе с Барселоной в предсезонное турне США. Вингер сможет вернуться на поле только в сентябре.

Напомним, в прошлом сезоне Фати выступал на правах аренды за Брайтона, где так и не стал системотворческим игроком. Ансу провел 27 матчей за Брайтон во всех турнирах, забив четыре гола и отдав один ассист.

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