Манчестер Сити нашел замену Де Брюйне в Барселоне

Педри может перебраться в АПЛ.

Испанский полузащитник Барселоны Педри может неожиданно сменить команду в летнее трансферное окно - на футболиста серьезно претендует Манчестер Сити, который ищет замену Кевину Де Брюйне.

Читай также: Флик оценил готовность Барселоны к конкуренции с Реалом в новом сезоне: Мы – сильная команда

Как сообщает Football365, горожане хотели подписать испанского полузащитника и раньше, однако президент Барселоны Жоан Лапорта не позволил этому трансферу состояться.

В сезоне 2023/24 Педри провел за каталонский клуб в Ла Лиге 24 матча, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевых передачи. На победном для сборной Испании Евро-2024 Педри сыграл за Красную фурию 4 раза и отдал 1 голевую передачу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!