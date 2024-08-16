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Манчестер Сити нашел замену Де Брюйне в Барселоне

Педри может перебраться в АПЛ.
Сегодня, 20:29
Педри / Getty Images
Педри / Getty Images

Испанский полузащитник Барселоны Педри может неожиданно сменить команду в летнее трансферное окно - на футболиста серьезно претендует Манчестер Сити, который ищет замену Кевину Де Брюйне.

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Как сообщает Football365, горожане хотели подписать испанского полузащитника и раньше, однако президент Барселоны Жоан Лапорта не позволил этому трансферу состояться.

В сезоне 2023/24 Педри провел за каталонский клуб в Ла Лиге 24 матча, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевых передачи. На победном для сборной Испании Евро-2024 Педри сыграл за Красную фурию 4 раза и отдал 1 голевую передачу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Педри ФК Барселона ФК Манчестер Сити

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