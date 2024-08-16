Флик оценил готовность Барселоны к конкуренции с Реалом в новом сезоне: Мы – сильная команда

Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции перед стартом сезона, затронул тему конкуренции с мадридским Реалом в новом сезоне:

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"Мы – сильная команда, обладающая большим количеством качеств как с мячом, так и без него. Когда мы побеждаем, все счастливы, и работать становится легче. Футбол зависит от того, выигрываешь ты или проигрываешь. Мы готовимся к каждой игре" , – сказал Флик.

Стоит отметить, что в предсезонном турне каталонцы обыграли мадридский Реал (2:1). Дублем в этом матче отличился Виктор Пау.

Напомним, в новом сезоне испанской Примеры Барселона стартует матчем против Валенсии. Реал начнет сезон в Испании матчем против Мальорки.

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