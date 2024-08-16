iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Флик оценил готовность Барселоны к конкуренции с Реалом в новом сезоне: Мы – сильная команда

Тренер каталонцев верит в своих подопечных.
Сегодня, 15:57
Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции перед стартом сезона, затронул тему конкуренции с мадридским Реалом в новом сезоне:

Читай также: Тренер Барселоны покинул штаб Флика спустя месяц после назначения

"Мы – сильная команда, обладающая большим количеством качеств как с мячом, так и без него. Когда мы побеждаем, все счастливы, и работать становится легче. Футбол зависит от того, выигрываешь ты или проигрываешь. Мы готовимся к каждой игре" , – сказал Флик.

Стоит отметить, что в предсезонном турне каталонцы обыграли мадридский Реал (2:1). Дублем в этом матче отличился Виктор Пау.

Напомним, в новом сезоне испанской Примеры Барселона стартует матчем против Валенсии. Реал начнет сезон в Испании матчем против Мальорки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ханс-Дитер Флик ФК Барселона ФК Реал

Статьи по теме

Наставник ПСЖ объяснил, как планирует заменить Мбаппе Наставник ПСЖ объяснил, как планирует заменить Мбаппе
Левандовски рассыпался в комплиментах Хави: Он все изменил и произвел сенсацию Левандовски рассыпался в комплиментах Хави: Он все изменил и произвел сенсацию
Флик рассказал, как при его руководстве изменится игра Барселоны Флик рассказал, как при его руководстве изменится игра Барселоны
Стало известно, почему Барселона назначила Флика вместо Хави Стало известно, почему Барселона назначила Флика вместо Хави
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта
Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: старт АПЛ, а также матчи в Украине и Испании
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Европа18:34
Наполи подпишет экс-игрока Шахтера
Европа18:20
Шакири нашел новую команду – грандиозное возвращение в родной клуб
Европа17:59
Новичок Ла Лиги подпишет одноклубника Довбика
Европа17:46
Новичок АПЛ арендовал многомиллионную звезду Манчестер Сити
Европа17:23
Арсенал может приобрести еще одного конкурента Зинченко
Бокс17:02
"Будем добиваться": Богачук оценил вероятность проведения реванша с Ортисом
Европа16:59
Байер продлил контракт с одним из ключевых игроков прошлого сезона
Бокс16:30
Чухаджян получил возможность поквитаться с непобежденным чемпионом
Европа16:28
Главный конкурент Довбика близок к переезду в Саудовскую Аравию
Европа15:57
Флик оценил готовность Барселоны к конкуренции с Реалом в новом сезоне: Мы – сильная команда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK