Челси с Мудриком проиграл Ман Сити, Реал без Лунина уступил Барселоне

Вашему вниманию результаты товарищеских матчей с участием команд с украинцами в составе.

В ночь с 3 на 4 августа прошло два интересных для украинского зрителя контрольных матча.

Лондонский Челси встретился в США с Манчестер Сити. Команды устроили голевую перестрелку, в которой победителем со счетом 2:4 вышел Манчестер Сити.

Украинец Михаил Мудрик провел на поле 45 минут. Вместо него вышел Нони Мадуэке, который отдал ассист и забил гол.

Челси - Манчестер Сити 2:4

Голы: Стерлинг, 59, Мадуэке, 89 - Холанд, 4, 5, 56, Бобб, 55

В другом поединке, который состоялся также в США сошлись Барселона и Реал

"Сине-гранатовые" победили со счетом 2:1, а авторами голов в составах обеих команд стали не надо известные широкой публике игроки.

За каталонцев дублем отметился Пау Виктор, а за мадридцев забил Нико Пас.

Украинец Андрей Лунин весь матч провел в запасе, потому что играл Тибо Куртуа

Барселона - Реал 2:1

Голы: Пау Виктор, 42, 54 - Пас, 89

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