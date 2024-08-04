Челси с Мудриком проиграл Ман Сити, Реал без Лунина уступил Барселоне
В ночь с 3 на 4 августа прошло два интересных для украинского зрителя контрольных матча.
Лондонский Челси встретился в США с Манчестер Сити. Команды устроили голевую перестрелку, в которой победителем со счетом 2:4 вышел Манчестер Сити.
Украинец Михаил Мудрик провел на поле 45 минут. Вместо него вышел Нони Мадуэке, который отдал ассист и забил гол.
Челси - Манчестер Сити 2:4
Голы: Стерлинг, 59, Мадуэке, 89 - Холанд, 4, 5, 56, Бобб, 55
В другом поединке, который состоялся также в США сошлись Барселона и Реал
"Сине-гранатовые" победили со счетом 2:1, а авторами голов в составах обеих команд стали не надо известные широкой публике игроки.
За каталонцев дублем отметился Пау Виктор, а за мадридцев забил Нико Пас.
Украинец Андрей Лунин весь матч провел в запасе, потому что играл Тибо Куртуа
Барселона - Реал 2:1
Голы: Пау Виктор, 42, 54 - Пас, 89
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