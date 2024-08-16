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Тренер Барселоны покинул штаб Флика спустя месяц после назначения

Тьяго Алькантара ушел из клуба.
Сегодня, 14:04
Тьяго Алькантара / Getty Images
Тьяго Алькантара / Getty Images

Тьяго Алькантара покинул тренерский штаб Барселоны, сообщает официальный сайт.

Напомним, испанец завершил карьеру ранее этим летом и присоединился к Ханси Флику.

Однако уже спустя месяц после назначения 33-летний Алькантара принял решение покинуть должность.

Его место займет Арнау Бланко, который ранее работал с составом до 16 лет и является ветераном клуба, проработав в Барселоне уже 11 лет.

Ранее также сообщалось, что сын Роналдиньо подписал контракт с клубом Чемпионшипа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Тьяго Алькантара

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