Сын Роналдиньо стал футболистом клуба из Чемпионшипа
Жоау Мендес получил шанс проявить себя в Англии.
Правый вингер Барселоны U-19 Жоау Мендес перебрался в Бернли. Об этом сообщил Фабрицио Романо.
Клубы официально пока не подтвердили переход бразильца.
🟣🇧🇷 Ronaldinho’s son João Mendes has signed in as new Burnley player. pic.twitter.com/NV5Uqpq1ib— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024
Ожидается, что контракт подпишут до лета 2026 года.
Жоау Мендес – сын легендарного футболиста Роналдинью. В марте прошлого года он присоединился к Барселоне.
Бернли по итогам сезона-2023/24 вылетел в Чемпионшип.
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