Сын Роналдиньо стал футболистом клуба из Чемпионшипа

Жоау Мендес получил шанс проявить себя в Англии.

Правый вингер Барселоны U-19 Жоау Мендес перебрался в Бернли. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Клубы официально пока не подтвердили переход бразильца.

🟣🇧🇷 Ronaldinho’s son João Mendes has signed in as new Burnley player. pic.twitter.com/NV5Uqpq1ib — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024

Ожидается, что контракт подпишут до лета 2026 года.

Жоау Мендес – сын легендарного футболиста Роналдинью. В марте прошлого года он присоединился к Барселоне.

Бернли по итогам сезона-2023/24 вылетел в Чемпионшип.

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