"Его поведение ожидаемо": Симеоне поговорил о Феликсе, который готовится к переходу в Челси

Атлетико и Челси продолжают вести переговоры, в результате которых Жоау Феликс должен вернуться в Англию, а Конор Галлахер - переехать в Испанию.

Но пока сделки не оформлены, футболисты продолжают принадлежать своим клубам.

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В связи с этим главный тренер "матрасников" Диего Симеоне прокомментировал ситуацию вокруг португальского форварда и его возможное участие в матче против Вильярреала.

"Как вы можете заметить, у него все очень хорошо. Его поведение — это то, чего ожидают от любого футболиста здесь, в Атлетико", - цитирует наставника Goal.

"Целеустремленность, тренировки наилучшим образом, готовность ко всему, что ему предлагают, и конкуренция с товарищами по команде. Время покажет, сможем ли мы использовать его завтра или нет".

Матч Атлетико и Вильярреала пройдет в понедельник, 19 августа. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

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