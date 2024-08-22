Ювентус продлил контракт с юным украинцем и отправил его в аренду

19-летний украинский вингер проведет этот сезон в Швейцарии.

Туринский Ювентус продлил контракт с украинским вингером Андреем Фирманом.

Как информирует официальный сайт "бьянконери", новый договор с 19-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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При этом итальянский клуб сообщил, что отправил украинца в аренду - сезон-2024/25 он поведет в швейцарском Сьоне.

Отметим, что Фирман еще не играл за первую команду туринского клуба. В прошлом сезоне он провел 13 матчей за Ювентус U-19.

Ранее сообщалось, что защитник Милана присоединился к Ювентусу.

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