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Барселона передумала продавать Роке и отправит его в аренду

Бразильцу дадут шанс адаптироваться к Ла Лиге.
Сегодня, 08:37
Витор Роке / Getty Images
Витор Роке / Getty Images

Руководство Барселоны передумало продавать Витора Роке, пишет 90Min.

В каталонском клубе не нашлось место талантливому бразильцу и в этом сезоне, и он был на грани ухода из клуба.

Спортинг предложил Барселоне существенную сумму за форварда и в течение некоторого времени считалось, что сделка вот-вот состоится.

Однако неожиданно каталонцы передумали и решили сохранить Роке. Вместо полной продажи игрок отправится в аренду, скорее всего, в Бетис.

Считается, что это позволит молодому игроку адптироваться к Ла Лиге вдали от пристального внимания внимания публики. А уже следующим летом вопрос будущего бразильца будет решен окончательно.

Ранее также Бетис обыграл Кривбасс в рамках Лиги конференций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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