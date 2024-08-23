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Кривбасс - Бетис 0:2 видео голов и лучших моментов матча 22.08.2024

Вашему вниманию обзор поединка криворожской команды в отборе еврокубкового турнира.
Сегодня, 01:01
Кривбасс проиграл Бетису / ФК Кривбасс
Кривбасс проиграл Бетису / ФК Кривбасс

В четверг, 22 августа, Кривбасс встречался с испанским Бетисом в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

Команда Юрия Вернидуба ничего не смогла противопоставить фавориту противостояния, потерпев поражение со счетом 0:2.

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В первом тайме Эсекьель Авила открыл счет в поединке, удачно сыграв на добивании, а во второй половине встречи Родри удвоил преимущество "вердибланкос".

Ответный матч состоится в Испании в четверг, 29 августа.

Вашему вниманию видео всех голов матча Кривбасс - Бетис в квалификации Лиги конференций:

Кривбасс - Бетис 0:2

Голы: Авила, 13, Родри, 62

Кривбасс: Клищук - Бандейра, Романчук, Стецьков (Драмбаев, 65), Дибанго - Бизимана, Вакулко (Кожушко, 78) - Д. Кузык, Лунев (Микитишин, 46), Соса (По, 46) - Принс (Твердохлиб, 70).

Бетис: Силва - Бельерин, Льоренте, Натан, Перро (Родригес, 73) - Кардосо (Рока, 63), Алтимира (Карвалью, 86) - Родри, Фекир (Лосада, 63), Абде - Авила (Диао, 63).

Предупреждения: Принс, 43 - Абде, 33.

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