Кривбасс - Бетис 0:2 видео голов и лучших моментов матча 22.08.2024
В четверг, 22 августа, Кривбасс встречался с испанским Бетисом в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.
Команда Юрия Вернидуба ничего не смогла противопоставить фавориту противостояния, потерпев поражение со счетом 0:2.
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В первом тайме Эсекьель Авила открыл счет в поединке, удачно сыграв на добивании, а во второй половине встречи Родри удвоил преимущество "вердибланкос".
Ответный матч состоится в Испании в четверг, 29 августа.
Вашему вниманию видео всех голов матча Кривбасс - Бетис в квалификации Лиги конференций:
Кривбасс - Бетис 0:2
Голы: Авила, 13, Родри, 62
Кривбасс: Клищук - Бандейра, Романчук, Стецьков (Драмбаев, 65), Дибанго - Бизимана, Вакулко (Кожушко, 78) - Д. Кузык, Лунев (Микитишин, 46), Соса (По, 46) - Принс (Твердохлиб, 70).
Бетис: Силва - Бельерин, Льоренте, Натан, Перро (Родригес, 73) - Кардосо (Рока, 63), Алтимира (Карвалью, 86) - Родри, Фекир (Лосада, 63), Абде - Авила (Диао, 63).
Предупреждения: Принс, 43 - Абде, 33.
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