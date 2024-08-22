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Кривбасс - Бетис 0:2: обзор матча и результат игры 22.08.2024

Испанская команда обеспечила себе комфортное преимущество перед вторым поединком дома.
Вчера, 22:58
Кривбасс проиграл Бетису / realbetisbalompie.es
Кривбасс проиграл Бетису / realbetisbalompie.es

В четверг, 22 августа, Кривбасс в словацком Кошице принимал испанский Бетис в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

Подопечные Мануэля Пеллегрини уверенно подтвердили статус фаворита в этом противостоянии, прогнозировано разобравшись с криворожским соперником со счетом 2:0.

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Бетису, завладевшему преимуществом от начала встречи, удалось открыть счет уже на 13-й минуте. Андрей Клищук справился с первым ударом от игрока испанской команды, но Эсекьель Авила был первым на добивании и успешно отправил мяч в сетку.

В середине второго тайма "вердибланкос" удвоили свое преимущество усилиями Родри. Испанский полузащитник, получив передачу на правом фланге, вошел в штрафную и точно пробил в дальний угол.

Источник: realbetisbalompie.es

Ответный матч между Бетисом и Кривбассом состоится в Испании в четверг, 29 августа.

Статистика матча квалификации Лиги конференций Кривбасс - Бетис

Кривбасс - Бетис 0:2

Голы: Авила, 13, Родри, 62

Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 4 - 16
Удары в створ: 0 - 9
Угловые: 2 - 4
Фолы: 15 - 18
Атаки: 81 - 140

Кривбасс: Клищук - Бандейра, Романчук, Стецьков (Драмбаев, 65), Дибанго - Бизимана, Вакулко (Кожушко, 78) - Д. Кузык, Лунев (Микитишин, 46), Соса (По, 46) - Принс (Твердохлиб, 70).

Бетис: Силва - Бельерин, Льоренте, Натан, Перро (Родригес, 73) - Кардосо (Рока, 63), Алтимира (Карвалью, 86) - Родри, Фекир (Лосада, 63), Абде - Авила (Диао, 63).

Предупреждения: Принс, 43 - Абде, 33.

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