Футболисты Кривбасса проигнорировали арбитра перед стартом матча Лиги конференций - турок судил матчи на болотах

Криворожский Кривбасс начал первый матч в квалификации в Лигу конференций против испанского Бетиса.

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Футболисты украинского клуба демонстративно не пожали руку главному арбитру встречи Адри Кардешлеру. Все дело в том, что турок обслуживал матч между сборными России и Сербии в Москве в марте 2024 года.

Следует отметить, что в Украине уже третий год продолжается полномасштабная война с РФ.

К моменту написания новости испанцы выиграют со счетом 1:0.

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