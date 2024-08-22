Футболисты Кривбасса проигнорировали арбитра перед стартом матча Лиги конференций - турок судил матчи на болотах
Украинские футболисты высказали свою позицию.
Криворожский Кривбасс начал первый матч в квалификации в Лигу конференций против испанского Бетиса.
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Футболисты украинского клуба демонстративно не пожали руку главному арбитру встречи Адри Кардешлеру. Все дело в том, что турок обслуживал матч между сборными России и Сербии в Москве в марте 2024 года.
Следует отметить, что в Украине уже третий год продолжается полномасштабная война с РФ.
К моменту написания новости испанцы выиграют со счетом 1:0.
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