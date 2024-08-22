Бетис в десять раз дороже Кривбасса: трансферное сравнение команд

ISPORT рассказывает о стоимости и трансферах соперников по матчу Лиги конференций.

В четверг, 22 августа, Кривбасс в Словакии встретится с Бетисом за выход в основной этап Лиги конференций. Ответный матч состоится спустя неделю.

Накануне этого противостояния ISPORT.UA решил сравнить составы обоих команд.

Очевидно, что класс команд и их финансовые возможности сильно отличаются, однако команда Юрия Вернидуба вполне может удивить более именитого соперника. Хотя оба клуба начали сезон не слишком уверенно.

Трансферы Бетиса

Входящие

Трансферная кампания Бетиса оказалась этим летом куда скромнее предыдущих. Клуб подписал сразу троих испанцев - Марка Року из Лидса, Диего Льоренте из Саутгемптона и Икера Лосадо у Расинга. Также команду пополнил французский крайний защитник Ромейн Перро.

Марк Рока / Источник: Getty Images

Также удалось сохранить и ряд лидеров, включая Набиля Фекира, Виллиама Карвалью и Седрика Бакамбу.

Исходящие

Однако при этом команда рассталась с целым рядом ветеранов, который принесли немало очков в прошлом сезоне. Клуб покинули Виллиан Хосе, Гвидо Родригес, Айосе Перес и Герман Пеццелла, карьеру завершил многоопытный Клаудио Браво. Также в аренду в Сельту отправили Борху Иглесиаса.

Вілліан Хосе / Источник: Getty Images

Сравнение составов

Согласно Трансфермаркту, пропасть между составами огромна. Игроки испанского клуба суммарно в 10 раз дороже, чем украинского. Самый дорогий игрок Бетиса - молодой и талантливый опорник Джонни Кардозо (25 млн евро), также в топ входят Пабло Форнальс (14 млн евро), Натан (12 млн евро), Ассане Диао (12 млн евро) и Набиль Фекир (10 млн евро).

В то время, как самый дорогий игрок Кривбасса - Иван Дибанго с ценником в 1,8 млн евро. Также в топ входят Олег Кожушко (1,2 млн евро), Тимур Стецьков (1 млн евро) и Денис Кузык (1 млн евро).

Другие интересные факты о составах клубов:

при этом у Кривбасса заметно моложе состав 24,7 против 27.9 лет

также кривожский клуб почти не отстает по количеству легионеров - 10 против 11

на текущий момент Бетису приписывают интерес к Владиславу Ванату, Юссуфу Мукоко и Витору Роке

Кривбасс также может усилиться во время этого противостояния, криворжцы интересуется Дахновским и Козаком

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