Барселона продлила контракт с воспитанником, забившим дубль Реалу

Пау Виктор отмечался в ворота принципиального соперника во время предсезонного поединка.

Каталонская Барселона подписала новый контракт со своим воспитанником.

Как сообщила пресс-служба «блаугранас», Пау Виктор связал свое будущее с родным клубом до 2029 года. Финансовые условия контракта не известны.

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Отметим, что 22-летний центральный нападающий лишь в первом туре этого сезона дебютировал в составе взрослой команды в официальном матче.

Впрочем, футболист неплохо проявил себя на предсезонной подготовке, в частности, испанец отметился дублем в ворота Реала во время товарищеского матча, где Барса победила со счетом 2:1.

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