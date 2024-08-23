Барселона продлила контракт с воспитанником, забившим дубль Реалу
Пау Виктор отмечался в ворота принципиального соперника во время предсезонного поединка.
Каталонская Барселона подписала новый контракт со своим воспитанником.
Как сообщила пресс-служба «блаугранас», Пау Виктор связал свое будущее с родным клубом до 2029 года. Финансовые условия контракта не известны.
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Отметим, что 22-летний центральный нападающий лишь в первом туре этого сезона дебютировал в составе взрослой команды в официальном матче.
Впрочем, футболист неплохо проявил себя на предсезонной подготовке, в частности, испанец отметился дублем в ворота Реала во время товарищеского матча, где Барса победила со счетом 2:1.
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