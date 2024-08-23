iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона продлила контракт с воспитанником, забившим дубль Реалу

Пау Виктор отмечался в ворота принципиального соперника во время предсезонного поединка.
Сегодня, 18:25
Пау Виктор / Getty Images
Пау Виктор / Getty Images

Каталонская Барселона подписала новый контракт со своим воспитанником.

Как сообщила пресс-служба «блаугранас», Пау Виктор связал свое будущее с родным клубом до 2029 года. Финансовые условия контракта не известны.

Читай также: Барселона планирует усилить состав звездой Манчестер Юнайтед

Отметим, что 22-летний центральный нападающий лишь в первом туре этого сезона дебютировал в составе взрослой команды в официальном матче.

Впрочем, футболист неплохо проявил себя на предсезонной подготовке, в частности, испанец отметился дублем в ворота Реала во время товарищеского матча, где Барса победила со счетом 2:1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона реал Пау Виктор

Статьи по теме

Новичок Серии А объявил о подписании легенды Барселоны Новичок Серии А объявил о подписании легенды Барселоны
Манчестер Сити объявил о возвращении Гюндогана Манчестер Сити объявил о возвращении Гюндогана
Барселона передумала продавать Роке и отправит его в аренду Барселона передумала продавать Роке и отправит его в аренду
Реал украл у Барселоны из-под носа талантливого белоруса Реал украл у Барселоны из-под носа талантливого белоруса
Помочь журналистам

Видео

Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча
Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Байер стартует в Бундеслиге, начало второго тура в Испании и Франции
просмотров

Последние новости

Европа20:55
Капитан Барселоны обратился к Гюндогану после возвращения немца в Манчестер Сити: Мне не хватит наших разговоров
Европа20:44
Команда Зинченко по CS 2 впервые вышла на региональные отборы к Major
Европа20:32
Анчелотти сделал важное заявление о трансферах Реала
Европа19:58
Португальский гранд может арендовать одноклубника Зинченко
Европа19:32
Новичок Серии А объявил о подписании легенды Барселоны
Европа18:59
Жирона приобрела конкурента Цыганкову
Европа18:25
Барселона продлила контракт с воспитанником, забившим дубль Реалу
Европа17:56
Ювентус начал переговоры по игроку Манчестер Юнайтед
Европа17:51
Дочь Суркиса объявила о беременности от футболиста Динамо
Европа17:40
Флик заявил, что Ольмо готов играть
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK