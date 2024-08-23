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Барселона планирует усилить состав звездой Манчестер Юнайтед

Джейдон Санчо может перебраться в Испанию.
Сегодня, 10:47
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Каталонская Барселона серьезно рассматривает вариант с подписанием английского полузащитника Джейдона Санчо, ныне выступающего в составе Манчестер Юнайтед.

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Как сообщает издание Sport.es, каталонцы рассматривают вариант с арендой англичанина до конца нынешнего сезона. Позиция "красных дьяволов" по поводу возможного перехода пока неизвестна.

Следует отметить, во второй половине сезона 2023/24 Джейдон Санчо на правах аренды провел 21 матч за дортмундскую Боруссию, отличившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Напомним, Манчестер Юнайтед в новом сезоне АПЛ стартовал с победы над Фулхэмом, а Барселона одержала минимальную победу над Валенсией в первом туре испанской Примеры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Барселона ФК Манчестер Юнайтед Джейдо Санчо

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