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Команда Зинченко по CS 2 впервые вышла на региональные отборы к Major

Passion Ua достигла исторического момента в своем развитии.
Сегодня, 20:44

Киберспортивная команда Passion UA, которую основал Александр Зинченко, впервые в своей истории сыграет на RMR (региональные отборы - прим.) к мейджору.

В последнем матче закрытой квалификации к RMR коллектив одолел OG со счетом 2:1.

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На пути к финалу Passion UA также победили BIG и Arcreed, а также уступили Cloud9

Perfect World Shanghai Major 2024 состоится с 30 ноября по 15 декабря. Европейские RMR пройдут с 17 по 20 и с 21 по 24 ноября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко

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