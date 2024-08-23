Команда Зинченко по CS 2 впервые вышла на региональные отборы к Major

Киберспортивная команда Passion UA, которую основал Александр Зинченко, впервые в своей истории сыграет на RMR (региональные отборы - прим.) к мейджору.

В последнем матче закрытой квалификации к RMR коллектив одолел OG со счетом 2:1.

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На пути к финалу Passion UA также победили BIG и Arcreed, а также уступили Cloud9

Perfect World Shanghai Major 2024 состоится с 30 ноября по 15 декабря. Европейские RMR пройдут с 17 по 20 и с 21 по 24 ноября.

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