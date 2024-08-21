Зинченко назвал двух легендарных футболистов, которые были его кумирами

Украинский футболист лондонского Арсенала Александр Зинченко назвал футболистов, которым он подрожал.

По словам защитника, у него был в кумирах Андрей Шевченко и Роналдиньо.

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"Для всех нас, украинцев, особенно для моего поколения, кумиром был Андрей Шевченко.

Мне также очень нравился Роналдиньо, когда я был моложе. Когда он играл в Барселоне, это было время, когда я смотрел на этих игроков. Поэтому эти двое были для меня на другой планете".

Ранее Зинченко ответил, собирается ли стать тренером.

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