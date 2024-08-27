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Бавария согласовала трансфер игрока в Саудовскую Аравию

Кингсли Коман может присоединиться к Аль-Хилялю.
Сегодня, 20:25
Кинглси Коман / Getty Images
Кинглси Коман / Getty Images

Бавария готова продать Кингсли Комана, пишет Флориан Плеттенберг.

По информации журналиста, мюнхенцы согласовали все условия трансфера с саудовским Аль-Хилялем. По во сколько был оценен 28-летний француз не сообщается.

Теперь все зависит от самого Комана, если он примет контракт от саудовского клуба, то сделка будет закрыта в течение нескольких дней.

Напомним, что в прошлом сезоне француз провел за Баварию всего 17 поединков, в которых отличился тремя голами и тремя ассистами.

Ранее также Аль-Хиляль согласовал ещё один трансфер .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кингсли Коман

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