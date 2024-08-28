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Шапаренко зацікавив клуб Серії А - джерело

Фіорентина може придбати українця.
Сегодня, 19:21
:Микола Шапаренко / FC Dynamo Kyiv
:Микола Шапаренко / FC Dynamo Kyiv

На півзахисника Динамо Миколу Шапаренка з'явився новий претендент.

Як повідомляє LaViola.it, "фіалки" захотіли підсилити півзахист і розглядають українського центрального хавбека, як один із варіантів. Наразі не відомі деталі можливого трансферу.

ВІдзначається, що Шапаренко високо оцінюється керівництвом середняка італійського чемпіоната.

Варто сказати, що ФІорентина сьогодні оголосила про оренду хавбека Мілана Ясіна Адлі з можливістю викупа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серия А Николай Шапаренко

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