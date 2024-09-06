Голкипер Баварии объявил о помолвке с девушкой-певицей

Голкипер мюнхенской Баварии Даниэль Перец решил жениться вместе со своей девушкой Ноа Кирель.

Об этом пара сообщила в Instagram, опубликовав снимок, где возлюбленная Даниэля показывает обручальное кольцо.

Отметим, что девушка израильского вратаря на Родине популярнее его. Она является известной певицей и представляла Израиль на Евровидении, заняв 3 место.

Ноа и Даниэль начали встречаться в прошлом году, за несколько недель до его переезда в Мюнхен.

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