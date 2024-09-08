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Ювентус готов забрать полузащитника Арсенала, когда у того закончится контракт

На игрока также претендуют Барселона и Атлетико.
Вчера, 22:48
Томас Парти / Getty Images
Томас Парти / Getty Images

Контракт Томаса Парти с Арсеналом завершится после сезона-2024/25, поэтому следующим летом игрок может стать свободным агентом.

Этим намерен воспользоваться Ювентус, который готов подобрать 31-летнего ганца, сообщает CaughtOffside.

По информации источника, "старая синьора" собирается предложить футболисту трехлетний контракт.

Парти также находится на радаре у Барселоны и Атлетико, который продал его Арсеналу в 2020 году за 50 миллионов евро.

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Но у игрока есть еще и вариант с переездом в Саудовскую Аравию: в нем заинтересованы Аль-Хиляль и Аль-Ахли.

В нынешнем сезоне Томас Парти вышел на поле три раза и отметился одним голом в матче против Астон Виллы (2:0) в рамках АПЛ.

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