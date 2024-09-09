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Барселона планирует заменить своих звезд дуэтом из Бундеслиги

Рональд Араухо и Френки де Йонг покинут клуб летом.
Сегодня, 00:25
Френки де Йонг / Getty Images
Френки де Йонг / Getty Images

Барселона планирует большое обновление состава, утверждает Mundo Deportivo.

Издание пишет, что каталонцы могут следующим летом продать Рональда Араухо и Френки де Йонга.

У обоих игроков контракты истекают в 2026 году, и оба они далеки от согласования новых. А потому клуб не хочет рисковать потерять их бесплатно и попросту попробует продать по окончании сезона.

Также у Барселоны уже готов план, кто заменит Араухо и де Йонга - на их место рассматриваются Джонатан Та и Йозуа Киммих. Оба следующим летом станут свободными агентами.

Руководство каталонцев убеждено, что возрастные немецкие игроки помогут молодежи Барселоны набраться необходимого опыта.

Ранее также сообщалось, что Ольмо будет готов к матчу с Жироной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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