iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Новичок Барселоны сможет сыграть против Цыганкова

Дани Ольмо будет доступен к матчу с Жироной.
Вчера, 23:05
Дани Ольмо / Getty Images
Дани Ольмо / Getty Images

Хавбек Барселоны Дани Ольмо примет участие в матче против Жироны, утверждает Mundo Deportivo.

Напомним, Дани пропускает матч Лиги наций против Швейцарии из-за небольшого повреждения.

У хавбека были проблемы с коленом, однако обследование не обнаружило никакой серьезной травмы.

А потому издание утверждает, что Ольмо будет доступен на следюущий матч Ла Лиги, который будет против Жироны Цыганкова, если, конечно, не травмируется вновь.

Ранее также сообщалось, что лидер Милана выбыл с серьезной травмой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дани ольмо

Статьи по теме

Звезда Барселоны не попал в заявку сборной Испании на матч Лиги наций: известна причина Звезда Барселоны не попал в заявку сборной Испании на матч Лиги наций: известна причина
Ольмо оценил свой дебют за Барселону - испанец принес победу каталонцам в матче Примеры Ольмо оценил свой дебют за Барселону - испанец принес победу каталонцам в матче Примеры
Многострадальный Ольмо вырвал для Барселоны победу над Райо Многострадальный Ольмо вырвал для Барселоны победу над Райо
Флик заявил, что Ольмо готов играть Флик заявил, что Ольмо готов играть
Помочь журналистам

Видео

Провальный старт Украины в Лиге наций в обзоре матча с Албанией: видео голов и лучших моментов
Провальный старт Украины в Лиге наций в обзоре матча с Албанией: видео голов и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Португалия - Шотландия, Хорватия - Польша, Швейцария - Испания и другие матчи Лиги наций
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура
просмотров
NaVi - Eternal Fire: онлайн-трансляция матча на ESL Pro League Season 20
просмотров

Последние новости

Европа00:51
Капитан Милана может уйти бесплатно - клуб не предлагает ему новый контракт
Европа00:50
Родриго - о сборной Бразилии: Мне приходится просто заполнять пробелы
Лига наций00:35
Торрес установил новый рекорд Испании в рамках Лиги наций
Европа00:25
Барселона планирует заменить своих звезд дуэтом из Бундеслиги
Вчера, 23:59
Лига наций23:59
Испания, играя в меньшинстве почти весь матч, разгромила Швейцарию
Лига наций23:48
Лига наций-2024/25: Португалия вырвала победу у Шотландии, Испания разгромила Швейцарию
Лига наций23:42
Роналду вышел на замену и принес Португалии волевую победу на Шотландией
Теннис23:34
Янник Синнер - победитель US Open-2024
Европа23:05
Новичок Барселоны сможет сыграть против Цыганкова
Европа22:48
Ювентус готов забрать полузащитника Арсенала, когда у того закончится контракт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK