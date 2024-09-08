Новичок Барселоны сможет сыграть против Цыганкова

Дани Ольмо будет доступен к матчу с Жироной.

Хавбек Барселоны Дани Ольмо примет участие в матче против Жироны, утверждает Mundo Deportivo.

Напомним, Дани пропускает матч Лиги наций против Швейцарии из-за небольшого повреждения.

У хавбека были проблемы с коленом, однако обследование не обнаружило никакой серьезной травмы.

А потому издание утверждает, что Ольмо будет доступен на следюущий матч Ла Лиги, который будет против Жироны Цыганкова, если, конечно, не травмируется вновь.

Ранее также сообщалось, что лидер Милана выбыл с серьезной травмой.

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