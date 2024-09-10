Роналду: Люди говорят, что Реалу просто везет в Лиге чемпионов, но это не так
Криштиану высказался об успехах «сливочных» в главном клубном турнире Европы.
Нападающий сборной Португалии и легенда мадридского Реала Кришитану Роналду поделился мыслями об успешности своего бывшего клуба в Лиге чемпионов.
По словам футболиста, «сливочные» побеждают в еврокубке, потому что они лучший клуб в мире, а не потому, что им везет.
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«Реал Мадрид? Люди говорят, что им повезло в ЛЧ, но... нет, им это не потому, что им повезло.
Это просто лучший клуб в истории футбола», - цитирует Роналду Фабрицио Романо.
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