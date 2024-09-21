Гвардиола назвал главную силу Арсенала в преддверии очного матча в АПЛ

Уже в это воскресенье, 22 сентября, состоится матч АПЛ между Манчестер Сити и Арсеналом, конкурирующим между собой за чемпионский титул.

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Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от поединка, похвалив подопечных Артеты:

"Их игроки выше, быстры в переходных фазах и очень сильны в обороне. У них невероятные бегущие на флангах игроки, а Габриэл Магальяэс и Уильям Салиба постоянно сосредоточены на Эрлинге Голланде. Поэтому против них так тяжело атаковать."

В 2024 году они не проиграли ни одного выездного матча. Это не один-два матча, они стабильны и не пропускают головы.

Я с нетерпением жду, потому что каждая игра – это возможность сыграть лучше и показать себя лучше, чем в предыдущем матче. Когда соперники играют лучше, у тебя всегда есть шанс улучшить свою игру", – цитирует испанца клубная пресс-служба.

Напомним. матч Манчестер Сити – Арсенал запланирован на воскресенье, 22 сентября, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

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