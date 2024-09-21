iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола назвал главную силу Арсенала в преддверии очного матча в АПЛ

Хосеп похвалил своих соперников за стабильность.
Сегодня, 10:55
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Уже в это воскресенье, 22 сентября, состоится матч АПЛ между Манчестер Сити и Арсеналом, конкурирующим между собой за чемпионский титул.

Читай также: Кто выиграет английскую Премьер-лигу сезона-2024/25: Манчестер Сити и Арсенал вне конкуренции

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от поединка, похвалив подопечных Артеты:

"Их игроки выше, быстры в переходных фазах и очень сильны в обороне. У них невероятные бегущие на флангах игроки, а Габриэл Магальяэс и Уильям Салиба постоянно сосредоточены на Эрлинге Голланде. Поэтому против них так тяжело атаковать."

В 2024 году они не проиграли ни одного выездного матча. Это не один-два матча, они стабильны и не пропускают головы.

Я с нетерпением жду, потому что каждая игра – это возможность сыграть лучше и показать себя лучше, чем в предыдущем матче. Когда соперники играют лучше, у тебя всегда есть шанс улучшить свою игру", – цитирует испанца клубная пресс-служба.

Напомним. матч Манчестер Сити – Арсенал запланирован на воскресенье, 22 сентября, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хосеп Гвардиола ФК Манчестер Сити

Статьи по теме

Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле в Испании - тренер Цыганкова может пойти на повышение Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле в Испании - тренер Цыганкова может пойти на повышение
Экс-звезда Барселоны и Манчестер Сити объявил о завершении карьеры Экс-звезда Барселоны и Манчестер Сити объявил о завершении карьеры
Перес определился с главной трансферной целью на следующее лето – победитель Евро-2024 попал на радары Реала Перес определился с главной трансферной целью на следующее лето – победитель Евро-2024 попал на радары Реала
Манчестер Сити нашел замену Де Брюйне в Барселоне Манчестер Сити нашел замену Де Брюйне в Барселоне
Помочь журналистам

Видео

Монако - Барселона 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Монако - Барселона 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа14:30
Бавария готова отпустить свою звезду свободным агентом
Бокс13:58
"Осталось 13 недель": Фьюри показал свою подготовку к реваншу с Усиком
Игровые13:45
ПФК Выбор сотворил невероятный камбэк против немцев и вышел в полуфинал клубного ЧМ по пляжному футболу
Формула 113:44
Гран-при Сингапура: Норрис показал лучший результат в третьей практике
Европа13:17
Барселона работает над сохранением звездного испанца
Бокс12:58
Промоутер считает, что Усик будет мешать Джошуа в бою с Дюбуа
Теннис12:25
Костюк уступила "нейтралке" в четвертьфинале турнира в Сеуле
Бокс12:10
Усик прилетел в Лондон на бой Джошуа и Дюбуа
Украина11:55
УПЛ: Черноморец примет Карпаты, Александрия сыграет с Левым Берегом, а Динамо - с Рухом
Украина11:45
Динамо - Рух: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK