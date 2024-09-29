Экс-форвард сборной Франции объявил о завершении карьеры

37-летний нападающий Жереми Менез объявил о завершении карьеры.

После того, как в марте этого года у француза закончился контракт с Бари, он так и не смог найти себе клуб и решил повесить бутсы на вгоздь.

Менез - воспитанник Сошо, больше всего запомнился выступлениями за Рому, ПСЖ и Милан, выигрывал чемпионаты Италии и Франции.

Также на счету форварда 24 матча за сборную Франции, за которую забил два гола. При чем, один из них на Евро-2012 в ворота сборной Украины.

Ранее также Ротань расхвалил игрока, который не реализовал свой потенциал в Европе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!