"Мог быть как Роналду": Ротань расхвалил провалившегося в Европе экс-игрока сборной Украины

Руслан Ротань заявил, что Евгений Коноплянка так и не смог выйти на свой лучший уровень футбола.

Бывший капитан днепропетровского Днепра Руслан Ротань откровенно рассказал о сильных сторонах Евгения Коноплянки, заявив, что украинец мог достичь высот Криштиану Роналду:

Читай также: "Чтобы все меня видели": Коноплянка признался, на что потратил первую зарплату

"По моему мнению, Женя работал всегда на 100%. Если сейчас смотреть, реализовал ли он свой потенциал, то, пожалуй, нет. Все мы ждали от него, что он вот-вот будет звездой европейского футбола".

Возможно, где-то переходы в те или иные клубы, другие моменты не позволили ему реализовать потенциал. Если спросить, было ли ему куда дальше развиваться, то да, это определенно. Но все равно для меня Коноплянка – один из лучших вингеров не только в Украине, но и в Европе за последние 10 лет точно.

В спорте очень много факторов: свой тренер, правильная команда, где игроку будет комфортно – это все и многое другое влияет на результаты. Думаю, что если вы спросите Женю, что именно помешало, то и он сам не сможет ответить. Мне остается лишь подтвердить, что у него был потенциал, чтобы быть ближе к звездам мирового футбола, таким как Криштиану Роналду, например, - сказал Ротань.

Напомним, Ротань и Коноплянка вместе играли за ФК Днепр. Также в карьере Евгения был донецкий Шахтер, Севилья, Шальке и ряд других клубов. Но в Европе Копоплянка так и не смог закрепиться.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!