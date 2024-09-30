Стали известны ориентировочные сроки возвращения Малиновского

Украинец не сыграет до конца года.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выбыл на долгое время.

Как сообщает журналист Виктор Вацко, футболист Дженоа выбыл ориентировочно на 4-5 месяцев.

Таким образом, украинец больше не сыграет в текущем году.

Малиновский получил серьезную травму ноги в матче против Венеции и уже перенес операцию.

В нынешнем сезоне Руслан провел шесть матчей и сделал одну результативную передачу.

Отметим, что Дженоа может заменить Малиновского игроком, который провел последний матч полтора года назад.

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