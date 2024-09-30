Дженоа может заменить Малиновского игроком, который провел последний матч полтора года назад
Деле Алли может стать игроком генуэзцев.
Итальянская Дженоа нашла временную замену Руслану Малиновскому.
Как сообщает Николо Скира, "грифоны" ведут переговоры с Деле Алли, который находится в статусе свободного агента.
Детали потенциальной сделки с 28-летним английским полузащитником пока неизвестны.
Отметим, что в конце июня этого года контракт Деле с Эвертоном подошел к концу. В последний раз он играл в футбол в феврале 2023 года, когда выступал за Бешикташ на правах аренды.
Напомним, ранее сообщалось, что игрок Дженоа посвятил гол Малиновскому.
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