Дженоа может заменить Малиновского игроком, который провел последний матч полтора года назад

Итальянская Дженоа нашла временную замену Руслану Малиновскому.

Как сообщает Николо Скира, "грифоны" ведут переговоры с Деле Алли, который находится в статусе свободного агента.

Детали потенциальной сделки с 28-летним английским полузащитником пока неизвестны.

Отметим, что в конце июня этого года контракт Деле с Эвертоном подошел к концу. В последний раз он играл в футбол в феврале 2023 года, когда выступал за Бешикташ на правах аренды.

Напомним, ранее сообщалось, что игрок Дженоа посвятил гол Малиновскому.

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