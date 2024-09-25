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Игрок Дженоа отметил гол в генуэзском дерби с футболкой Малиновского в руках

Красивый жест от одноклубника украинца.
Вчера, 22:34
Андреа Пинамонти / Getty Images
Андреа Пинамонти / Getty Images

В среду, 25 сентября, на Стадио Луиджи Феррарис в рамках 1/16 финала Кубка Италии сошлись две генуэзские команды, Дженоа и Сампдория.

Дерби Генуи началось с быстрого гола "грифонов" на 9-й минуте, первый гол матча на свой счет записал Андреа Пинамонти.

Что более примечательно, 25-летний форвард решил отметить взятие ворот, взяв в руки футболку Руслана Малиновского.

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Напомним, что в прошлом матче Дженоа украинский хавбек получил тяжелую травму - вывих голеностопного сустава и перелом малоберцовой кости.

Малиновского уже прооперировали и теперь игрок сборной Украины будет заниматься восстановлением, на которое может уйти примерно три месяца.

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