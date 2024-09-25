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"Увидимся через несколько месяцев": Малиновский отреагировал на свою травму

Украинский полузащитник высказался о своем состоянии после повреждения и операции.
Сегодня, 10:32
Малиновский получил травму / Getty Images
Малиновский получил травму / Getty Images

Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский прокомментировал свою травму, которую он получил в матче пятого тура Серии А с Венецией (0:2).

В частности, украинский хавбек отметил, что на восстановление ему потребуется несколько месяцев.

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"Спасибо за поддержку, увидимся через несколько месяцев. Это плохая сторона футбола. Но важно не сдаваться. До встречи на поле", - написал Малиновский в Instagram.

Ранее Малиновскому диагностировали вывих и перелом сустава правой лодыжки. 31-летнему украинскому футболисту сделали операцию, а его восстановление займет около трех месяцев.

Отметим, что в нынешнем сезоне Малиновский успел провести за Дженоа во всех турнирах шесть матчей, отличившись одной голевой передачей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа Руслан Малиновский

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