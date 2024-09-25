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Тренер Дженоа: Малиновский невероятный человек и настоящий профессионал

Альберто Джилардино высказался о травме Руслана.
Сегодня, 00:23
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Наставник Дженоа Альберто Джилардино накануне кубкового дерби против Сампдории вспомнил о травме Руслана Малиновского.

Итальянский специалист отметил профессионализм украинского хавбека и сказал, что тот уже "рвется в бой".

"Нам всем очень жаль Руслана из-за той травмы, которую он получил. Я был с ним на контакте в течение этих дней, он уже хотел бы вернуться в коллектив. Он невероятный человек, а также настоящий профессионал. Мы ждем его возвращения".

Джилардино также отметил, что ни травма Руслана, ни любые другие обстоятельства не должны заставить игроков "грифонов" прекратить играть в футбол.

"Я говорил ребятам в течение последних нескольких дней, также во время разбора матча, то, что сказал в конце игры: независимо от травмы Руслана или мыслей о завтрашней игре, это не может быть немыслимо, чтобы так опустить руки. Это не может быть тем, что забрало нашу энергию и заставило нас перестать думать и играть как команда. Я думаю, что мы поняли урок", - сказал Джилардино.

Напомним, ранее сообщалось, что Малиновский перенес хирургическое вмешательство после ужасной травмы.

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