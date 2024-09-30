Капитан Штутгарта, с которым связывался Нагельсманн, сменил футбольное гражданство

После того, как прошлым летом Штутгарт продал Вальдемара Антона в Боруссию Д, капитанская повязка перешла к Атакану Каразору.

Опорник турецкого происхождения родился в Эссене, но в своей карьере он ни разу не привлекался к играм ни одной возрастной категории сборной Германии.

В связи с этим 27-летний футболист принял решение сменить футбольное гражданство, чтобы иметь возможность представлять Турцию на международной арене, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Sky Sports Денниса Байера и Патрика Бергера.

Интереса этой новости добавляет тот факт, что недавно на связь с Каразором выходил главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн.

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В нынешнем сезоне Атакан Каразор принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.

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