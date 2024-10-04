Травмированный от начала лета форвард Ювентуса выбыл еще минимум на два месяца
Тренерский штаб Ювентуса еще несколько месяцев не сможет рассчитывать на нападающего Аркадиуша Милика.
Травмированный от начала июня 30-летний польский форвард был вынужден перенести еще одну операцию на колене, чтобы избавиться от боли, которую он все еще испытывал.
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По информации La Gazzetta dello Sport, после хирургического вмешательства игрок пропустит еще минимум два месяца.
Милик получил травму в товарищеском матче за сборную Польши против Украины, из-за чего пропустил Евро-2024 и начало нынешнего сезона. В минувшей кампании поляк провел за Ювентус 36 поединков, отличившись восемью голами и одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что ключевой игрок Ювентуса больше не сыграет в этом сезоне.
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