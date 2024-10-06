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Пушич отреагировал на невероятный перформанс Судакова в игре против ЛНЗ

Наставник Шахтаря отметил не только Георгия, а и его партнеров.
Вчера, 21:55
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Главный тренер Шахтера Марино Пушич поделился мыслями о великолепной игре Георгия Судакова в матче против ЛНЗ.

По словам Пушича, в том, что Георгию удалось забить четыре мяча есть не только его заслуга, а и партнеров.

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"Я думаю, он сыграл хорошо в этот вечер. Как я уже говорил ранее, все заслуги - командные и индивидуальные - являются результатом работы всего коллектива. И сегодня мы были невероятными как команда. Поэтому Судаков должен быть благодарен своим партнерам за этот невероятный перформанс, который ему удалось продемонстрировать и стать лучшим игроком матча".

Тем не менее специалист не умалил заслуг полузащитника, выразив уверенность, что он сможет показать свои лучшие качества и в игре за сборную.

"Если говорить непосредственно о нем, то Судаков - просто фантастический футболист, как вам всем известно, он невероятный человек и очень приятный парень. Поэтому я очень рад за его сегодняшний перформанс и уверен, что в расположение национальной сборной он отправится в отличном настроении и сумеет также быть полезным национальной команде Украины. Но сегодня он действительно был великолепным", - сказал наставник "горняков“ на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, ранее Судаков высказался о своем покере в ворота ЛНЗ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Георгий Судаков Марино Пушич

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