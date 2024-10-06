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Судаков - о своем историческом покере: Надеюсь, что такой настрой удастся перенести на игру за сборную

Украинец поделился мыслями о невероятном перформансе в игре против ЛНЗ.
Сегодня, 18:39
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков поделился мыслями о том, что он стал ]первым за последние 6 сезонов автором покера в УПЛ.

По словам украинца, ему хотелось бы перенести такую форму на игру за сборную Украины.

«Мяч на память себе не оставил, даже не думал об этом. Возможно футболку распишу.

В УПЛ раньше никто не отмечался пятью голами за один матч? Надо было мне это сказать раньше, не знал. Но я не думаю особо о голах. Были моменты, есть голы. Были шансы забить еще, но не использовал.

Мы хорошо играли, мы создавали моменты, мы забивали голы после комбинаций. ЛНЗ - неплохая команда, которая, если не ошибаюсь, идет возле нас по набранным очкам, поэтому, ЛНЗ это хороший соперник.

Трудно привыкнуть к графику, мы уже так играем три года, но сейчас мы находимся в такой ситуации. Сейчас вот после матча еду в сборную. Два месяца будут матчи с третьего дня на четвертый, надо привыкнуть. Надеюсь, удастся этот настрой перенести к матчам за сборную», - сказал Судаков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Георгий Судаков

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