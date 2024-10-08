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Звезда ПСЖ может покинуть клуб - он не подходит главному тренеру парижан

Звездный француз может сменить клуб уже зимой.
Сегодня, 10:07
Коло Муани / Getty Images
Коло Муани / Getty Images

Форвард сборной Франции Коло Муани может покинуть ПСЖ уже в зимнее трансферное окно. Об этом пишет PSG Report со ссылкой на l'Equipe.

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По сообщению источника, француз не соответствует идеальному профилю главного тренера Луиса Энрике для позиции центрального форварда или фальшивой 9. Коло Муани не может пробиться в стартовый состав команды из-за недостаточного технического уровня и трудностей с вписанием в игровой план ПСЖ.

Отмечается, что сейчас нет никаких конкретных предложений по возможной продаже Муани, но пока трансфер парижане хотят неплохо заработать.

Напомним, француз присоединился к ПСЖ 1 сентября 2023-го, когда перешел из Айнтрахта за 95 миллионов евро. В этом сезоне Муани провел 10 матчей и забил три гола на клубном уровне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Коло Муани

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