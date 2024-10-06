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ПСЖ вернул Дембеле в состав команды - у француза был конфликт с тренером

Усман сможет сыграть против Ниццы.
Сегодня, 13:25
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Французский вингер ПСЖ Усман Дембеле пропустил матч Лиги чемпионов против лондонского Арсенала из-за конфликта с Луисом Энрике.

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Однако парижане включили Усмана в заявку на игру Лиги 1 против Ниццы:

Испанский наставник ранее сообщил, что "просто возник вопрос об обязательствах Дембеле перед командой". Драка между ними не было, как доносили определенные слухи.

Напомним, ПСЖ находится на второй строчке турнирной таблицы Лиги 1, пропустив вперед Монако.

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