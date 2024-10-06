ПСЖ вернул Дембеле в состав команды - у француза был конфликт с тренером

Французский вингер ПСЖ Усман Дембеле пропустил матч Лиги чемпионов против лондонского Арсенала из-за конфликта с Луисом Энрике.

Читай также: ПСЖ предлагает безумные деньги за Ямаля

Однако парижане включили Усмана в заявку на игру Лиги 1 против Ниццы:

📋 Le groupe Rouge & Bleu pour le déplacement à Nice !#OGCNPSG pic.twitter.com/CpQNU4gOWL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 6, 2024

Испанский наставник ранее сообщил, что "просто возник вопрос об обязательствах Дембеле перед командой". Драка между ними не было, как доносили определенные слухи.

Напомним, ПСЖ находится на второй строчке турнирной таблицы Лиги 1, пропустив вперед Монако.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!