Зинченко: Первый профессиональный контракт я подписал уже в статусе двукратного чемпиона Англии

Украинец играл за Сити по контракту с академией.

Защитник Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко признался, что довольно долго шел к своему первому профессиональному контракту.

Украинец дал большое интервью для The Guardian, где поделился деталями из своей будущей автобиографии Believe.

Зинченко рассказал, что играл за Манчестер Сити, имея на руках контракт игрока академии.

"Юристы Сити сказали: "Послушайте, это ведь контракт игрока академии, верно? Как только ты проведешь свой первый официальный матч за Сити, мы продлим с тобой контракт на настоящие деньги, которые мы платим полноценным профессионалам. А не с этим контрактом игрока академии. Так что доверься нам".

Конечно, я согласился. Следуй за мечтой. Но знаете, когда я получил следующий контракт? Тот, по которому я стал получать полноценные профессиональные деньги? После того как я сыграл 43 матча в Премьер-лиге! Я выиграл два титула чемпиона Премьер-лиги, играя по контракту с академией", - рассказал Александр.

Ранее также Зинченко рассказал, как сорвал одну из тренировок Гвардиолы.

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