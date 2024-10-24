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Зинченко объявил о выходе автобиографии

Книга украинского футболиста получила название "Believe".
Сегодня, 18:48
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко объявил о том, что увидела свет его биография, выход которой он анонсировал ранее.

Книга игрока сборной Украины получила название "Believe" ("Верить") и уже поступила в продажу.

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"Сегодня она вышла. Моя книга "Believe". Для меня было честью рассказать свою историю: от подростковых лет, когда я играл в любительский футбол, до выступлений за две величайшие команды современности. Надеюсь, что вы будете считать ее честным и проницательным взглядом на игру, которую я люблю", - написал Зинченко в Instagram.

На данный момент автобиография украинского футболиста Арсенала издана только на английском языке. Она доступна для покупки на сайте Amazon и в британской сети по продаже книг Waterstones.

Ранее Зинченко, делясь историями из автобиографии, рассказал, как сорвал тренировку из-за конфликта с Гвардиолой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Арсенал Лондон Александр Зинченко

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