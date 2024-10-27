iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ямаль - о победе над Реалом: Мы доказали, что Барселона - лучшая команда в мире

И сейчас с этим мало кто сможет поспорить.
Вчера, 22:53
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Барселона поиздевалась над Реалом в первом Эль Класико сезона-2024/25, завоевав разгромную победу со счетом 4:0.

Одним из авторов голов стал юный талант каталонцев Ламин Ямаль. Чемпион Европы-2024 считает, что этим результатом он и его одноклубники доказали всем, что они являются лучшей командой мира.

"Мы верим, что мы лучшая команда в мире. Они говорили, что мы обыгрывали только обычные команды. Теперь же мы победили Реал Мадрид 4:0 у них дома. Мы доказали, что можем победить кого-угодно", - цитирует игрока The Athletic.

В нынешнем сезоне 17-летний испанец записал на свой счет 6 голов и 7 результативных передач в 14 матчах Барселоны во всех турнирах.

Читай также: Игрока Барселоны застукали за неспортивным увлечением после победы в Эль Класико

Напомним, что Ламин Ямаль своим голом на Сантьяго Бернабеу вписал свое имя в историю данного стадиона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Мадрид Ламин Ямаль

Статьи по теме

Игрока Барселоны застукали за неспортивным увлечением после победы в Эль Класико Игрока Барселоны застукали за неспортивным увлечением после победы в Эль Класико
Реал потерял двух защитников после матча с Барселоной Реал потерял двух защитников после матча с Барселоной
Куртуа оценил игру Лунина в провальном Эль Класико Куртуа оценил игру Лунина в провальном Эль Класико
"Не может быть": Чемпион UFC, болеющий за Реал, отреагировал на разгром от Барселоны "Не может быть": Чемпион UFC, болеющий за Реал, отреагировал на разгром от Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Костюк, Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других, новая первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300, провал Марченко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Формула 100:59
Феррари выиграла в Мексике впервые с 1990 года
Европа00:40
Игрока Барселоны застукали за неспортивным увлечением после победы в Эль Класико
Формула 100:02
Гран-при Мексики: Сайнс победил, Норрис помешал Феррари взять второй дубль подряд
Формула 100:00
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Вчера, 23:57
Формула 123:57
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Формула 123:54
Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 123:46
Сайнс реализовал поул, выиграв Гран-при Мексики
Европа23:40
Довбик и Рома были унижены Фиорентиной
Европа22:53
Ямаль - о победе над Реалом: Мы доказали, что Барселона - лучшая команда в мире
Киберспорт22:45
Паляница стартовали с поражения на DreamLeague Season 24
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK