Ямаль - о победе над Реалом: Мы доказали, что Барселона - лучшая команда в мире

И сейчас с этим мало кто сможет поспорить.

Барселона поиздевалась над Реалом в первом Эль Класико сезона-2024/25, завоевав разгромную победу со счетом 4:0.

Одним из авторов голов стал юный талант каталонцев Ламин Ямаль. Чемпион Европы-2024 считает, что этим результатом он и его одноклубники доказали всем, что они являются лучшей командой мира.

"Мы верим, что мы лучшая команда в мире. Они говорили, что мы обыгрывали только обычные команды. Теперь же мы победили Реал Мадрид 4:0 у них дома. Мы доказали, что можем победить кого-угодно", - цитирует игрока The Athletic.

В нынешнем сезоне 17-летний испанец записал на свой счет 6 голов и 7 результативных передач в 14 матчах Барселоны во всех турнирах.

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Напомним, что Ламин Ямаль своим голом на Сантьяго Бернабеу вписал свое имя в историю данного стадиона.

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