Игрока Барселоны застукали за неспортивным увлечением после победы в Эль Класико

Удивляться не стоит - он предупреждал, что никто не заставит его измениться.

Прошедшее Эль Класико между Реалом и Барселоной многих шокировало тем, насколько легко команда Ханси Флика во втором тайме уничтожила своего извечного соперника.

Каталонский коллектив за вторые 45 минут отправил в ворота Андрея Лунина четыре гола, что и принесло ему победу 4:0.

Со скамейки запасных за этим наблюдал Войцех Щесны, который все никак не дебютирует за "сине-гранатовых". Но победу в раздевалке он отмечал вместе со всеми как полноценный игрок Барселоны.

В Сети появилось видео, на котором польский вратарь занимался тем, что не ассоциируется с профессиональным спортом.

На заднем плане Щесны, стоя возле несовершеннолетнего Ламина Ямаля, закурил сигарету и показательно выдохнул дым.

Данное неспортивное пристрастие не является чем-то новым.

Войцех курит уже очень давно и после присоединения к Барселоне он заявил, что не собирается отказываться от своего пристрастия.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!