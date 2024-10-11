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"Это никого не касается": Щесны обсудил свое неспортивное пристрастие

Вратарь заверил, что он не изменится.
Сегодня, 12:31
Войцех Щесны / Getty Images
Войцех Щесны / Getty Images

Новичок Барселоны Войцех Щесны давно известен как заядлый курильщик.

Польский вратарь не раз был замечен с сигаретой во рту, за что он не раз подвергался критике.

Однако 34-летний поляк ответил всем своим критикам, заявив, что им должно быть все равно, чем он занимается вне футбольного поля.

"Есть вещи, которые я не меняю в своей личной жизни, и никого не касается, курю ли я. Я считаю, что это не влияет на то, что я делаю на поле, я работаю в два раза усерднее", - цитирует Войцеха Goal.

"Я не делаю этого перед детьми, потому что не хочу плохо на них влиять. Иногда кто-нибудь фотографирует с деревьев, как я курю сигарету, и это на них, а не на мне".

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"Если кто-то думает, что я изменю свой образ жизни, он может подумать еще раз, потому что я тот, кто я есть. Я был таким всю свою жизнь".

Войцех Щесны может дебютировать за Барселону в следующем туре испанской Ла Лиги, когда каталонцы будут принимать Севилью 20 октября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Войцех Щесны

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