Игрок Эспаньола заявил, что дважды отклонил предложения Барселоны

Защитник Эспаньола Омар Эль-Хилали заявил, что Барселона дважды предалагала ему контракт.

21-летний марокканец является воспитанником клуба, но только в этом сезоне начал играть за первую команду.

По его словам, Барселона дважды пыталась переманить его к себе, но он предан Эспаньолу.

"Я фанат Эспаньола с детства, этот клуб всегда был мне интересен.

Да, это правда, у меня были два предложения от Барсы – сперва до перехода в Эспаньол, а затем перед моим переводом в молодежную команду Но оба раза, по правде говоря, я даже не думал об этом.

Если Эспаньол предложит мне пожизненный контракт, я останусь здесь навсегда", - цитирует молодого игрока Marca.

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